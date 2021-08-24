مصرية تعود إلى الحياة بعد “توقف قلبها 10 دقائق”

2021/08/24 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى خاص بالإمارات، بأن “مريضة مصرية وصلت إلى قسم الطوارئ وقلبها متوقف لأكثر من 10 دقائق، وأنه تم إنعاشها وعادت للحياة”، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وفي التفاصيل، أشارت “الإمارات اليوم”، إلى أن “موظفة مصرية تعرضت لتوقف مفاجئ للقلب أثناء وجودها على رأس عملها، فتم نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى خاص قريب من مقر العمل، حيث تولى فريق طبي عمل إنعاش للقلب حتى عاد ينبض من جديد، ودخلت الموظفة في حالة غيبوبة”.

وكشفت الصحيفة أن “المريضة ظلت في العناية المركزة لمدة 36 ساعة قبل أن تستعيد الوعي مرة أخرى، ولكنها بدأت تعاني بطئا في الاستيعاب وفقدان الذاكرة جزئيا، وبلغت كلفة العلاج 36 ألف درهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الطبيب طلب سرعة نقلها إلى مستشفى حكومي لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، لإنقاذ حياتها من الخطر”، مشيرة إلى أنه “تم نقلها على الفور إلى مستشفى دبي، وتم إجراء العلاج اللازم لها”.

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