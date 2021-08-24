“طالبان” تعلن إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار كابل والسماح لفئة واحدة بالعبور

2021/08/24 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم حركة “طالبان” ذبيح الله مجاهد، أن الحركة أغلقت الطريق المؤدي إلى مطار كابل، مشيرا إلى “أننا لا نسمح بالمرور إلا للأفراد الأجانب”.

وقال: “ما نشهده في مطار كابل شيء أليم وعلى الأمريكيين ألا يحثوا الأفغان على مغادرة البلاد”، داعيا الأفراد المتجمعين قرب المطار إلى العودة إلى منازلهم، و”نحن نتعهد الحفاظ على أمنهم”.

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