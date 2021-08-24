بينها اللجوء والنازحين.. جملة ملفات على طاولة مباحثات عراقية ألمانية

2021/08/24 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان

فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، في

ألمانيا، جملة ملفات تتعلق باللجوء

والنازحين والعراقيين العالقين بين

دولتي بيلاروسيا وليتوانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن جابرو "التقت

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