طالبان تطالب واشنطن بالتوقف عن إجلاء

2021/08/24 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى التوقف عن إجلاء "الخبراء الأفغان" محذّرا القوى الغربية من تمديد مهلة 31 أغسطس النهائية لاستكمال عمليات الإجلاء جوا.

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