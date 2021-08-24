سقوط عدد من قذائف الهاون على احدى نواحي أربيل

2021/08/24 | 17:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مدير ناحية قوشتبة، ستار أغا، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من قذائف الهاون على إحدى نواحي أربيل.وقال أغا في تصريح للوكالة الرسمية، إن “صواريخ هاون سقطت بالقرب من قرية دولة بكرة التابعة لناحية قوشتبة في أربيل” .وأضاف، أن “الصواريخ لم تسفر عن سقوط أية أضرار بشرية أو مادية”.0 Facebook 0 Twitter […]

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