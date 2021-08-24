2021/08/24 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا تتحدث فيه عن أهداف قمة بغداد لدول جوار العراق، مبينة أن الهدف منها يأتي لنزع فتيل أزمات المنطقة.

وذكرت الوكالة أن العراق يسعى إلى الاضطلاع بدور الوسيط في الشرق الأوسط، من خلال قمة إقليمية تهدف إلى “نزع فتيل” الأزمات في المنطقة بعدما أضعفته الأزمات والحروب المتتالية خلال الأعوام الماضية، لافتة إلى أن العراق وسيط مقتدرا ويمتلك الإمكانيات التي تؤهله لهذا الدور.

وأشار التقرير أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يطمح إلى جعل العراق جامعا لطهران والرياض وأنقرة وواشنطن، لبحث الخلافات فيما بيهم على طاولة واحدة.

وأوضح التقرير نقلا عن مراقبين أوروبيين أن العراق يريد الإمساك بزمام الأمور في تحديد مساره، ولا يرغب بعد الآن بالخضوع لتأثيرات التوترات الإقليمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرانس برس: الكاظمي يطمح لجعل العراق جامعا لطهران والرياض وأنقرة وواشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرانس برس: الكاظمي يطمح لجعل العراق جامعا لطهران والرياض وأنقرة وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).