2021/08/24 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة كهرباء الفرات الأوسط » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:30

واع/

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