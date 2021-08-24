اللغة والرسم والموسيقي عشوائية تم تنظيمها - سامى لبيب

2021/08/24 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - العشوائية والنظام 2 .- نحو فهم الحياة والوجود والإنسان (110) .مازلنا فى بحثنا عن ماهية العشوائية والنظام بغية تصحيح المفاهيم وتبديد الخرافة والأوهام التى أنتجت مفاهيم خاطئة بوجود المُنظم والنظام المُستقل عن وعينا , لينسلخ الإنسان عن الفهم الصحيح لطبيعة الحياة والوجود منتجاً بجهله تصورات خيالية بينما الطبيعة تنثر حروفها ومشاهدها بلا وعي ولا ترتيب تاركة إياه لجهله وغروره وعناده .

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