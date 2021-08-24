عامان علي الوثيقة الدستورية : حصاد الهشيم - تاج السر عثمان

2021/08/24 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 مضي عامان علي توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم" في (قحت) والتي كرّست هيمنة المكون العسكري في الشراكة ، كما هو الحال في اتفاق تقاسم السلطة الذي اعطي العسكر : - 21 شهرا الأولي.



- تعيين وزيري الداخلية والدفاع .



- الابقاء علي الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في يد المجلس السيادي.



- الابقاء علي الدعم السريع وغض الطرف عن مليشيا ......





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