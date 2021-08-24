تحقيقات في حوادث سيارات القيادة الآلية.. وتسلا تلقي باللوم على البشر

2021/08/24 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في حوادث يسببها استخدام نظام القيادة الآلي في سيارات تسلا.فيما أكدت شركة تسلا أن اللوم يقع على عاتق السائقين فقط.

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