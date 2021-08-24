صور من محيط أربيل: استهداف صاروخي جديد ولا خسائر

2021/08/24 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر محلية ووسائل إعلام كردية، الثلاثاء، بأن ناحية قوشتبة التابعة لقضاء بنصلاوة جنوب غربي أربيل، تعرضت لقصف صاروخي.

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وحصل "ناس" (24 اب 2021)، على صور لأماكن سقوط الصواريخ تظهر استهداف مناطق غير مأهولة في ناحية قوشتبة.

وأفادت وسائل إعلام كردية، بان القذائف سقطت في محيط قرى دولبكرة ودولزة وعلياوة وتتراوة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث.

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