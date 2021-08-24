2021/08/24 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / جددت وزارة الدفاع الامريكية " البنتاغون " ، اليوم الثلاثاء ، تاكيدها عدم تغييـر موعد انتهاء عمليات الاجلاء من افغانستان ، والمقرر في 31 اب الجاري ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون : لا تغييـر في مـوعد انتهاء عمليات الاجلاء من افغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون : لا تغييـر في مـوعد انتهاء عمليات الاجلاء من افغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).