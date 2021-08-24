الحشد الشعبي يعثر على صاروخ طائرة حربية غرب الانبار

2021/08/24 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ نينا/ عثرت قوة من مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، على صاروخ طائرة حربية تابع للتحالف الدولي في منطقة الرمانة ضمن قاطع عمليات غرب الانبار.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي " تم تأمين المكان لمنظمة NPA لإزالة المخلفات الحربية في قاطع عمليات غرب الانبار، حيث يستمر التعاون بين المنظمة والمديرية بحسب توجيهات هيئة الحشد الشعبي من اجل اتلاف المواد والصواريخ بمناطق مخصصة للإتلاف بعيدة عن المواطنين"./انتهى ح
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعثر على صاروخ طائرة حربية غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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