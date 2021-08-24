الحشد الشعبي يعثر على صاروخ طائرة حربية غرب الانبار

2021/08/24 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عثرت قوة من مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، على صاروخ طائرة حربية تابع للتحالف الدولي في منطقة الرمانة ضمن قاطع عمليات غرب الانبار.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي " تم تأمين المكان لمنظمة NPA لإزالة المخلفات الحربية في قاطع عمليات غرب الانبار، حيث يستمر التعاون بين المنظمة والمديرية بحسب توجيهات هيئة الحشد الشعبي من اجل اتلاف المواد والصواريخ بمناطق مخصصة للإتلاف بعيدة عن المواطنين"./انتهى ح

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