2021/08/24 | 17:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يؤكد عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/24 | 17:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).