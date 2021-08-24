2021/08/24 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الاثنين، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يؤكد عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ١٠ تشرين الأول المقبل.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، ان “الكاظمي يؤكد عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ١٠ تشرين الأول المقبل”.

واضاف ناظم ان “مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة”، لافتا الى انه “كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة البصرة للطاقة، اضافة الى الموافقة على تأسيس شركة كهرباء الفرات الأوسط”.

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