الكاظمي يحسم الجدل بشأن تأجيل الانتخابات

2021/08/24 | 17:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء ، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد في شهر تشرين الاول المقبل، مشيرا الى موقف الحكومة الثابت بهذا الصدد.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT، اليوم (24 اب 2021)، انه "رئيس الوزراء مصطفة الكاظمي اكد على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من شرتين الاول المقبل".

واضاف ناظم في رده على سؤال لـ NRT، انه "اطمئن الجميع بأن الحكومة ستبقى مصرة على إقامة انتخابات في موعدها المبكر في الـ 10 من تشرين الاول المقبل والمناقشات والمباحثات تخص الكتل ومن حقهم إجراء المباحثات لكن ‏موقف الحكومة ثابت من إقامة الانتخابات موعدها المحدد".

واضاف، ان "زيارة رئيس الوزراء للكويت تأتي ضمن خطط الحكومة الدبلوماسية، وهنالك عمل دبلوماسي تشهد فيه العلاقات العراقية مع الدول الإقليمية تميزا كبيرا، وسيكون لدولة الكويت حضور متميز في قمة دول الجوار التي ستعقد قريبا.

واوضح، انه "‏‏ بعد كل تفجير وكل خراب تتعرض له منظومة الكهرباء تسارع الوزارة في اصلاحه، وهنالك مشروع قانون بتعديل اسم وزارة الكهرباء من وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة".

وتابع، ان "‏التفكير ليس بتغيير الإسم فقط وإنما التفكير في تغيير عمل الوزارة للأفضل، كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، ‏والموافقة على طلب وزارة النفط بتأسيس شركة البصرة للطاقة وهي مسؤولة عن عدد من الاستثمارات النفطية"، مشيرا الى ان "الحكومة تعمل على إصلاح ورفع قدرة إنتاج الكهرباء".

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