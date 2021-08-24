الرئيس التونسي يمدد تجميد البرلمان

2021/08/24 | 17:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء ، أمراً رئاسياً يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي، إلى “إشعار آخر”.وقالت الرئاسة التونسية، ان الرئيس قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة …

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