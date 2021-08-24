الكاظمي يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

2021/08/24 | 17:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكامي، اليوم الثلاثاء، على عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها.

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