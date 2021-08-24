"ساعات الحسم" في تونس.. ماذا تعني قرارات سعيد والغنوشي؟

2021/08/24 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل يوم من انتهاء مهلة الشهر التي حددت للإجراءات الاستثنائية في البلاد، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، تمديد تلك التدابير المثيرة للجدل التي كان أعلن عنها يوم 25 يوليو الماضي، وهو أمر "يثير القلق" كما يقول المفكر والأكاديمي صلاح الدين الجورشي لموقع "الحرة".

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