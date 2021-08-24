الكشف عن إجتماع “سري” لمدير الاستخبارات الأمريكية وقائد طالبان

2021/08/24 | 17:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الثلاثاء، عن إجتماع “سري” لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” ويليام برنز وقائد حركة طالبان عبد الغني بارادر.وقال مسؤولون أمريكيون، بحسب الصحيفة، ان اللقاء جرى أمس الإثنين في العاصمة الأفغانية كابل، وهذا الاجتماع يعد أول لقاء مباشر بين عضو بارز في طالبان وأحد مسؤولي الإدارة الأمريكية …

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