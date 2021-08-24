مباحثات عراقية سعودية لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين

2021/08/24 | 18:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع اتفاقية النقل البحري و آلية عمل مذكرة التفاهم النقل البري وتفعيل بنودها مع عودة الرحلات الجوية وجدولتها مع تسهيل مكاتب الخطوط الجوية ووكلائها لكلا البلدين.

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