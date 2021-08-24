2021/08/24 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرافدين يطلق رواتب منتسبي دوائر الدفاع » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:57

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق رواتب منتسبي دوائر الدفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق رواتب منتسبي دوائر الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).