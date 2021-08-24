"بيتزا البطيخ" تثير تفاعلًا.. هل هي حقيقة أم مزحة؟

2021/08/24 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شركة "دومينوز بيتزا" إعلانا على "تيك توك" عن "بيتزا البطيخ" الجديدة بإضافة الصلصة والجبن والفلفل، ما أثار تفاعلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات وتعليقات ساخرة من "بيتزا البطيخ"، فهل هي حقيقة أم مزحة؟

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