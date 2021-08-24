2021/08/24 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حقق لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، نتائج أمنية جديدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، حيث القى القبض على ارهابي والعثور على وكر لداعش يحتوي على اسحلة.وذكرت خلية الإعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ارهابي والعثور على وكر لداعش في الطارمية المركز الخبري الوطني.

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