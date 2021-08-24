فرنسا ستوقف جسرها الجوي مع كابول في حال التزمت واشنطن بموعد الانسحاب النهائي

2021/08/24 | 18:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قررت السلطات الفرنسية إيقاف الجسر الجوي الذي أقامته قواتها لإجلاء الأفغان الراغبين في الفرار من طالبان الخميس إذا التزمت الولايات المتحدة بالانسحاب من أفغانستان في الموعد المحدد ".وقال نيكولا روش، مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين أنه ، اذا التزمت الولايات المتحدة بالموعد النهائي لانسحاب قواتها الكامل بحلول 31 آب "فهذا يعني بالنسبة لنا أن عمليتنا تنتهي مساء الخميس.لذلك يتبقى أمامنا ثلاثة أيام".وكانت فرنسا قد أقامت جسرا جويا لإجلاء الفرنسيين والأفغان المهددين منذ سقوط كابول التي أصبحت تحت سيطرة حركة طالبان في 15 آب ، وتم بالفعل إخراج نحو ألفي شخص من البلاد عبر هذه الطريقة " ./انتهى2

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