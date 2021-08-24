أمانة مجلس الوزراء ووزارة المالية يبحثان ملف المفصولين السياسيين

2021/08/24 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مدير دائرة شؤون المفصولين

السياسيين في الأمانة العامة لمجلس

الوزراء، رسول عبد علي، مع وزير

المالية، علي عبد الأمير علاوي، حقوق

المشمولين بقانون الفصل السياسي، رقم (24

لسنة 2005) المعدّل، ضمن الموا

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