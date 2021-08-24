الأمن يحرر مختطفة ويطيح بخاطفيها شرقي بغداد

2021/08/24 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، تحرير مختطفة وتلقي القبض

على الخاطفين شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من

اللواء الاول الفرقة الاولى شرطة

الاتحادية بالاشتراك مع مفارز

استخبارا

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