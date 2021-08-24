الأسس الفكرية لثقافة التطرف والأصولية التكفيرية - عباس علي العلي

2021/08/24 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الجذور الفكرية لثقافة التطرف والأصولية التكفيريةيستغرب البعض من مقولة أن داعش هي الصورة التطبيقية لفكر الإسلام وأنها نتاج طبيعي لإعادة أستنساخ التجربة الإسلامية الأولى ويستند على العشرات من الدلائل النصية والروايات الواردة في الصحاح أو في السير وكلها من تاريخ صدر الإسلام بما لا يقبل الشك أن الصورة التي يجسدها الإسلام الدعوي العنفي الإقصائي اليوم هي حقيقة الإسلام بلا جدال , وأظن أن من يزعم ......





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