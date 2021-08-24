2021/08/24 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، الثلاثاء، افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لا أصدق أننا وصلنا".. انطلاق دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لا أصدق أننا وصلنا".. انطلاق دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).