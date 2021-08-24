الحشد يعثر على صاروخ طائرة حربية غرب الانبار

2021/08/24 | 19:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تأمين المكان لمنظمة NPA لإزالة المخلفات الحربية.

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