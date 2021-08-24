نتائج أمنية جديدة للواء المهمات الخاصة بينها تفتيش بحيرات الاسماك في الطارمية

2021/08/24 | 19:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حقق لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، نتائج أمنية جديدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان “ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء الطارمية، حقق لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ، نتائج أمنية ضمن قاطع المسؤولية في المنطقة”.واضاف البيان “حيث كانت حصيلتها اليوم […]

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