إحباط محاولة استهداف رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

2021/08/24 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، من احباط محاولة استهداف إحدى ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع".

وأشارت إلى "تفجيرها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات، دون خسائر تذكر".

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