2021/08/24 | 19:09 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 | 06:58 مساءً | عدد القراءات : 18

احمد خلف مدرباً للقوة الجوية

أعلن نادي القوة الجوية، الثلاثاء، عن تسمية أحمد خلف مدرباً للفريق.

وذكر النادي في منشور عبر الفيسبوك أن "الكابتن أحمد خلف رسمياً مدرباً لفريق القوة الجوية بكرة القدم للموسم الجديد".

وسبق للصقور، ان أعلن عن تسمية المدرب البرازيلي فييرا لتدريب الفريق، إلا أن الأخير نفى ذلك وأكد عدم التواصل معه من أجل تدريب الفريق.

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