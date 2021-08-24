أول موقف رسمي من إدارة الديوانية بعد تعاقد الجوية مع احمد خلف

2021/08/24 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبدى رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، اليوم الثلاثاء، ول موقف رسمي بعد تسمية الجوية مدربه الجديد احمد خلف الذي درب الديوانية الموسم السابق.

وقال العنكوشي لـ (بغداد اليوم)، أن "إدارة الجوية لطالما وقفت مع نادي الديوانية بالإضافة إلى وجود اتفاقية تعاون بين الفريقين كانت فاعلة بالموسم السابق كما ستكون بالموسم المقبل".وطمأن جمهور الديوانية ان "الساعات المقبلة ستشهد تسمية مدرب جديد للديوانية وبالتأكيد سيكون اسم معروف ولديه تاريخ وخبرة بالدوري العراقي".يذكر أن احمد خلف تسلم إدارة نادي الديوانية بعد إعفاء سمير كاظم من تدريب الديوانية.

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