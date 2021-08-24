الثاني خلال اليوم.. إحباط محاولة لاستهداف رتل دعم لوجستي في الديوانية

2021/08/24 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بإحباط محاولة لاستهداف رتل للتحالف الدولي، في محافظة الديوانية.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، من احباط محاولة استهداف إحدى ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع".وأشارت إلى، أنه "تم تفجيرها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات، دون خسائر تذكر".

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