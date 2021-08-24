كيف ردت كامالا هاريس على التساؤلات حول أفغانستان خلال زيارتها جنوب شرق آسيا؟

2021/08/24 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن كانت زيارة كامالا هاريس إلى جنوب شرق آسيا مخططة منذ شهور، إلا أنها واجهت أسئلة حول كارثة انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أفغانستان.

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