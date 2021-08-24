الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

2021/08/24 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت الجزائر، اليوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.وجاء الإعلان على هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي نظمة وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة واتهم لعمامرة المغرب بارتكاب “أعمال غير ودية وعدائية” […]

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