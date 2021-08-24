العراق يكشف حقيقة توجهه نحو شراء منظومة ’إس 400’ الصاروخية الروسية

2021/08/24 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، على الأنباء المتداولة حول قيام العراق بشراء منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية.

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وقال حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، تابعها "ناس"، (24 آب 2021)، إنه "لا صحة لقيام الحكومة العراقية بإبرام اتفاق لشراء هذه المنظومة، ولكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي".

وأضاف حسين ردا على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاقيات خلال زيارته الحالية إلى موسكو "نحتاج إلى بناء علاقات جيدة في مجالات مختلفة، سوف نتباحث وسوف نصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين، فالجانب الروسي له خبرة في العراق، ولكن الخبرة كانت محصورة في الجانب العسكري والأمني والجانب النفطي، والآن نحن نريد توسيع هذه الجوانب من العسكري الأمني النفطي إلى جوانب أخرى".

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