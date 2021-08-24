وزارة الصحة: الإقبال على اللقاحات شهد قفزة نوعية والعراق تجاوز الموجة الوبائية الثالثة

2021/08/24 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة، أن الإقبال على اللقاحات شهد قفزة نوعية، فيما أشارت إلى تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر إن الاقبال على اللقاحات شهد قفزة نوعية، موضحا أن الوزارة تعمل على استغلال هذا الاقبال وتلقيح أكبر نسبة من المواطنين، كما أنها مستمرة بسياسة زيادة المنافذ ومضاعفة كميات اللقاح.

وتابع ان تلقي اللقاحات ساهم في وقاية الكثير، وهناك مليونا عراقي تلقوا اللقاح، موضحا أن اللقاحات المعتمدة في العراق أثبتت علميا تحقيق مناعة فعلية تتجاوز 90%، والحالات النادرة التي حصلت لإصابة الملقحين كانت بسيطة ولم تتطلب الدخول الى المستشفى.

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