الإعلام الأمني تعلن نتائج جديدة ضمن عمليات الطارمية شمالي بغداد

2021/08/24 | 19:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، نتائج جديدة ضمن عمليات الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء الطارمية، حقق لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ، نتائج أمنية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (الطارمية) شمالي العاصمة …

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