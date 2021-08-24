تحرير فتاة مختطفة و القبض على الخاطفين شرقي بغداد

2021/08/24 | 19:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حررت قوات الشرطة الاتحادية فتاة مختطفة والقت القبض على الخاطفين شرقي بغداد .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية :" ان قوة من الشرطة ، بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات ومفارز مكافحة اجرام الكرادة ، القت القبض على عصابة للخطف مكونة من ٤ متهمين بينهم امرأة ،في منطقة "حي المعلمين" شرقي العاصمة بغداد ".واضاف انه :" تم تحرير تحرير فتاة مختطفة كانت محتجزة لدى العصابة "./انتهى9

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