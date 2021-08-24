استهداف رتلين للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوتين ناسفتين في اليوسفية وبابل

2021/08/24 | 19:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن استهداف رتلين للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوتين ناسفتين على الطريق الدولي السريع في اليوسفية جنوب بغداد ، وفي بابل.على صعيد متصل ذكرت خلية الاعلام الامني ان قوات الشرطة احبطت محاولة استهداف احد ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع في الديوانية ./انتهى9

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