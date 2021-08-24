وزارة عراقية.. اجراءات قانونية بحق الملاكات غير المطعمة

2021/08/24 | 19:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية، الثلاثاء، اتخاذ اجراءات قانونية بحق الملاكات التدريسية التي لم تتلق التطعيم بفيروس كورونا، مشيرة الى استعدادها استعدادها للدوام الحضوري في العام المقبل.

وقال وكيل الوزارة، فلاح القيسي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (24 اب 2021)، إن "العام الدراسي المقبل سيكون حضوريا اذا تفاعلت معنا العوائل والملاكات التربوية من خلال اخذ اللقاحات"، مبينا أن "الوزارة مستعدة لبدء العام الدراسي حضوريا".

واضاف، ان "مجلس الوزراء وجه بأخذ التطعيم وسوف تتخذ الوزارة الاجراءات القانونية لملاكاتها في حال عدم اخذ التطعيم"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تهديد الملاكات بقطع الراتب لأن ملاكاتنا التربوية مثقفة وتعرف خطورة الفيروس وبدأت الوزارة باعطاء اللقاحات في مقرها بالوزارة ومديرياتها التربوية".

واوضح، أن "ملاكات وزارة التربية وقبل جائحة كورونا بدأت بدخول الدورات على الانترنت وعلى المنصة والتلفزيون التربوي ومنصة العراق وتجاوز اكثر من 90% من ملاكتنا التربوية في ما يخص اخذ الدورات للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد".

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