2021/08/24 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن احباط محاولة استهداف إحدى ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع بمحافظة الديوانية. وذكرت الخلية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “من خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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