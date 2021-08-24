واشنطن أبلغت طالبان.. الانسحاب في موعده مرهون بـ

2021/08/24 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، الثلاثاء، موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن على توصية وزارة الدفاع بالالتزام بالموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان

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