التربية: مستعدون لبدء العام الدراسي حضورياً

2021/08/24 | 19:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف تتخذ الوزارة الاجراءات القانونية لملاكاتها في حال عدم اخذ التطعيم.

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