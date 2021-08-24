2021/08/24 | 20:01 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيزات عسكرية اسرائيلية على حدود غزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/24 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيزات عسكرية اسرائيلية على حدود غزة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيزات عسكرية اسرائيلية على حدود غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).