بشرط.. السعودية تسمح بعودة

2021/08/24 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، السماح بعودة المقيمين القادمين من دول سبق أن علقت قدومهم منها، مباشرة إلى المملكة

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