مجلس الوزراء يصدر حزمة من القرارات

2021/08/24 | 20:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر بغداد الذي سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً.

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