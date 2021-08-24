محمد رضا حكيمي وإعادة إنتاج الأخبارية - عبدالجبار الرفاعي

2021/08/24 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجبار_الرفاعي رحل يوم الاثنين 23-8-2021 عن عالمنا إلى الدار الآخرة صديقنا الشيخ محمد رضا حكيمي صاحب كتاب الحياة.



عاش حكيمي ناسكًا متبتلًا أخلاقيًا عفيفًا مهذبًا، زاهدًا بكلّ ما لكلمة الزهد من معنى، لم يمتلك دارًا، ولا سيارةً، ولا هاتفًا شخصيًا، عاش كما يعيش الفقراء، فأصبح أسوةً لمريدين من صفوة الناس.كان يستغني بحياة الكفاف، لم يكترث بمال، على الرغم من أنه غزير التأليف، وكان بوسعه أن يستثمر حقوق مؤلفاته للعيش بط ......





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